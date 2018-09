Giuseppe Rossi positivo all'antidoping lo scorso maggio: chiesto un anno

25/09/2018

Giuseppe Rossi positivo all'antidoping. Secondo quanto apprende l'Ansa l'attaccante, ora svincolato, è stato trovato positivo ad una sostanza specificata, cioè consentita dal regolamento in un solo caso, al termine di Benevento-Genoa 1-0 del 12 maggio 201. Rossi è stato interrogato due volte dalla Procura Nado, ma non ha dato spiegazioni plausibili all'utilizzo della sostanza. La richiesta è di un anno di stop. Il processo è fissato per l'1 ottobre.