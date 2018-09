Genova alla Lega di A: "Genoa e Samp giochino solo la domenica"

20/09/2018

Aprire un tavolo con Regione e Lega Calcio per impedire che in futuro vengano organizzati posticipi o anticipi del campionato di Serie A in giorni feriali e in orari lavorativi. A richiederlo il consiglio comunale di Genova, che ha presentato un ordine del giorno votato da tutti i gruppi consiliari per impegnare la giunta e il sindaco ad aprire una discussione per arrivare a una soluzione.