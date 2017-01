Genoa, Taarabt: "Juric mi ha convinto"

12 gennaio 2017

È giunto il momento del rilancio per Adel Taarabt. Il marocchino è sbarcato a Genoa "per tornare a giocare a pallone" dopo i due anni bui al Benfica. Il fantasista ex Milan, in conferenza stampa, è apparso molto motivato: sa bene che non può più fallire. E la fiducia del Grifone è quello che cercava: "Ho parlato con Preziosi e poi Juric è stato determinante e mi ha convinto. Ha visto tantissime mie partite e sono felice di lavorare con lui".