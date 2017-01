Genoa, svelato lo sponsor misterioso: EVIVA

16 gennaio 2017

E' stato svelato il nome del nuovo sponsor 'misterioso' del Genoa, che dall'8 gennaio compariva sulle maglie del Grifone in forma anonima. Si tratta di EVIVA, uno dei player più attivi in Italia nel panorama dell'energia elettrica e del gas. Dopo le divise con le frasi identificative di Fabrizio De Andrè e dello storico giornalista sportivo Gianni Brera, in occasione della partita di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Lazio sarà la volta di un'espressione che esalta il senso di appartenenza, l'unicità e le tradizioni del Genoa. Sulla divisa ufficiale di gara comparirà la scritta "7 settembre 1893. Il calcio in Italia inizia qui".