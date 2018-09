Genoa: superstite del ponte Morandi diventa preparatore dei portieri

02/09/2018

Uscito illeso dal crollo di Ponte Morandi di Genova, che lo vide volare per oltre 30 metri con la sua auto, e a causa del quale sono morte 43 persone, Davide Capello diventa preparatore dei portieri del Genoa. L'ex numero 1 di Cagliari, Savona e Under 20, ora vigile del fuoco a Savona, entra a far parte dello staff dei Giovanissimi nazionali. "Era già tutto programmato prima di questa tragedia - ha detto -. Appena mi riprendo inizio la stagione".