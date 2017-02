Genoa-Sassuolo 0-1: Pellegrini peggiora la crisi rossoblù

LA PARTITA

Il Genoa di inizio campionato non c'è più e non solo per il solito stravolgimento della rosa a causa del mercato invernale. I rossoblù di Juric nel 2017 non hanno ancora vinto, ma i tre punti in campionato mancano ormai da sette giornate e il pubblico, da sempre un'arma in più per il Grifone, sembra aver perso la pazienza. Contro il Sassuolo è arrivata una sconfitta dolorosa, decisa da una giocata di Pellegrini, ma che ha sottolineato il momento di confusione del Genoa, incapace di imbastire una reazione organizzata dopo lo svantaggio. Di contro i neroverdi di Di Francesco nell'anno nuovo hanno ritrovato lo smalto dei giorni migliori, operando il sorpasso in classifica e proponendo il gioco in velocità che tanto ha impressionato in passato.



Il successo però il Sassuolo l'ha costruito con un primo tempo ottimo. Dopo una grande parata di Consigli su Pandev, i ragazzi di Di Francesco si sono svegliati, coprendo gli spazi con velocità e precisione, ribaltando le azioni con accelerata che hanno mandato in crisi la coppia Cataldi-Hiljemark in mezzo al campo. Alla prima vera occasione è arrivata la giocata vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione, spizzato in area e ribadito in rete con un piatto destro di controbalzo da Pellegrini. Un gol che esalta il Sassuolo e sotterra il Genoa che due minuti più tardi viene graziato dall'errore clamoroso di Matri che da pochi passi spedisce a lato di testa. Prima dell'intervallo, però, gli emiliani hanno avuto altre due occasioni per chiudere il match sfruttando il pressing alto e le verticalizzazioni: bravo Lamanna su Pellegrini, impreciso Duncan dopo un retropassaggio sbagliato dal centrocampo rossoblù.



La reazione del Genoa tanto invocata dai tifosi arriva solo nella ripresa, ma si ferma sulla traversa colpita da Gentiletti di testa pochi minuti dopo il calcio d'inizio. Un primo quarto d'ora a ritmo infernale che ha chiuso il Sassuolo in un angolo, ma senza scalfirne la solidità costruita da Letschert, Acerbi e Consigli. Matri in contropiede, così come Politano nel finale, non chiudono il match, ma nemmeno gli ingressi di Pinilla, Taarabt e Ntcham, mosse più disperate che tattiche, hanno sortito l'effetto sperato da Juric, contestato e fischiato come tutta la squadra a fine partita. Qualcosa si è rotto sulla sponda rossoblù di Genova, come spesso accade dopo l'ennesimo stravolgimento in sede di mercato.