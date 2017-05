Genoa, ridotta la squalifica di Izzo da 18 a 6 mesi

19 maggio 2017

La squalifica di Armando Izzo è stata ridotta da 18 a 6 mesi. La Corte Federale d'Appello ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal legale del difensore del Genoa contro la squalifica per omessa denuncia ai tempi in cui il giocatore militava nell'Avellino, nell'ambito del calcioscommesse. La pena è stata ridotta a un terzo dell'iniziale e permetterà a Izzo di tornare in campo già nella prossima stagione. Interessa alla Roma.