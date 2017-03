Genoa, Mandorlini: "Perdere il derby è un colpo duro"

11 marzo 2017

Amareggiato per la sconfitta e per come è arrivata, il tecnico del Genoa Mandorlini non getta la croce addosso a Ntcham e Munoz, protagonisti in negativo in occasione del gol partita di Muriel. "Gli errori in una gara ci stanno, loro sono stati bravi a capitalizzarlo. Ma nella ripresa siamo stati meno aggressivi e non abbiamo fatto bene come nel primo", ha detto a Premium Sport.