Genoa-Lazio 2-2: L. Alberto salva i biancocelesti al 91'

15 aprile 2017

LA PARTITA

Un punto ciascuno, due sapori diversi a fine partita. Genoa e Lazio hanno dato vita a una particolare spettacolare, tatticamente indisciplinata ma sicuramente divertente all'ultimo dei sette minuti di recupero. In palio punti importanti per Simone Inzaghi, un'occasione persa per allungare nella corsa all'Europa sulle dirette avversarie tutte fermate sul pareggio. Per il Genoa, invece, c'era in ballo l'orgoglio per un finale di stagione da giocare al massimo per dimenticare un'annata storta, iniziata alla grande ma finita con l'avvicendamento in panchina di Juric e Mandorlini, fino al ritorno del serbo (espulso) e della sua grinta che in campo si è vista. Il 2-2 in questo caso accontenta l'orgoglio rossoblù dopo una serie di brutte figure che hanno minato la piazza. Per la Lazio tanto rammarico, ma anche la consapevolezza di aver raddrizzato nel recupero un epilogo peggiore.



A rendere il match così spettacolare e ricco di occasioni da gol ci ha pensato l'atteggiamento del Genoa, spavaldo e aggressivo come non si vedeva da tempo. Pressione sul portatore di palla costante e spinta sulle fasce, fino al gol quasi immediato di Simeone che al 10', imbeccato dal cross di Palladino, ha anticipato Hoedt rompendo un digiuno in campionato che durava da tre mesi. Rotto l'equilibrio e scoperto le carte, la Lazio ha saputo reagire con i suoi uomini a centrocampo, sfiorando il pari con Milinkovic-Savic e Immobile, ma trovandolo solo nel recupero per un calcio di rigore sbagliato, e poi ribadito in rete, da Biglia, dopo il fallo di mano di Burdisso sul tiro da fuori di Felipe Anderson.



Nella ripresa schemi e triangolazioni saltano subito. Inzaghi si fa espellere dopo un rigore non concesso a Keita (verrà raggiunto da Juric poco dopo sempre per proteste), ma negli ultimi venti minuti succede di tutto. Ne guadagna lo spettacolo, salta il centrocampo e la sfida diventa un attacco-contro-difesa continuo da una parte e dall'altra. Palladino sfiora il gol della domenica, ma è di Pandev il sigillo che frena la corsa all'Europa della Lazio. Il macedone, pescato sul secondo palo da Lazovic, infila il vantaggio di testa rompendo a suo volta un digiuno in Serie A che durava dal maggio 2014, con tanto di esultanza polemica. Ma non basta per l'intera posta in palio. Nel finale Lamanna toglie a Immobile la sua gioia da ex, ma nulla può sul siluro di Luis Alberto al 91'. Milinkovic-Savic al 96' di testa fuori e soprattutto Pandev al 97', solo davanti al portiere, non hanno poi trovato l'ultima parola.