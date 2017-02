Genoa, la gradinata nord boicotta Marassi

23 febbraio 2017

E' guerra aperta tra i tifosi del Genoa e il presidente. La gradinata nord non perdona a Enrico Preziosi l'ennesimo mercato di gennaio che ha smembrato la squadra, ma soprattutto la scelta di Mandorlini come allenatore. E così è arrivato il boicottaggio annunciato con un comunicato: "Chiediamo a tutti i tifosi genoani un sacrificio grande, forte e doloroso: quello di non andare allo stadio, di non entrare, di non appendere striscioni".