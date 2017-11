Genoa, Juric: "Questo Genoa si salverà. Esonero? Non so cosa succederà, lo sa solo la società" Sampdoria, Giampaolo: "Noi male dal punto di vista tecnico, ma in queste partite conta solo vincere"

4 novembre 2017

Il ko nel derby potrebbe costare la panchina a Juric, la cui posizione è sempre più a rischio. "Non sono io a dover dire se ho concluso un percorso, quello spetta al presidente - dice il tecnico del Genoa a Premium Sport -. Penso che il Genoa si salverà alla fine, ma se si salverà con me in panchina lo sa solo la società. I ragazzi hanno fatto una partita di cuore e di volontà. Abbiamo giocato come volevamo, concedendo poco alla Sampdoria".

Il tecnico analizza così il match: "Purtroppo siamo stati ancora un po' imprecisi in zona gol e in fase difensiva il vantaggio dei nostri avversari è stato regalato. Un gol che una squadra di Serie A non deve prendere. Ma abbiamo giocato, abbiamo dato tutto, non posso rimproverare nulla alla squadra. Peccato per il risultato, ma la prestazione è stata positiva. Non so cosa succederà, so che l’esonero era nell’aria già prima di questa partita, ma io ai ragazzi ho poco da rimproverare: commettiamo degli errori dal punto di vista tecnico, ma l’applicazione c’è sempre stata. Alleno una squadra viva e con dei veri valori".

GIAMPAOLO: "NOI MALE TECNICAMENTE, MA CONTAVA SOLO VINCERE" Giampaolo descrive così la gara della Samp: "Alla fine del primo tempo ho detto ai miei giocatori che avevamo qualche tensione di troppo, potevamo fare qualcosa di meglio. Siamo stati dentro la partita sul piano agonistico, ma dal punto di vista tecnico e del palleggio forse è stata la peggiore Sampdoria di questa stagione. Ma queste sono partite diverse, con un peso specifico diverso: sono partite che conta vincere".



Si fa poi un paragone con la squadra dello scorso anno: "Con Zapata abbiamo altre soluzioni rispetto al passato, a cominciare dalle palle alte e dal fatto che spesso sgrava Quagliarella dal tenere palla e aspettare che salga la squadra. Non si può dire se con Skriniar e Schick avremmo lottato per obiettivi più prestigiosi, perché ogni anno le ambizioni e le motivazioni cambiano nella testa dei giocatori. Loro sono giocatori molto forti, sono contento che Skriniar lo stia dimostrando e spero che presto lo possa fare anche Schick". I blucerchiati possono puntare all'Europa League e magari anche a qualcosa in più: "Sono molto esigente con i miei calciatori, ma non vogliamo fare calcoli. L’obiettivo è di migliorarci giornata dopo giornata. Io sottovalutato come allenatore? Io lavoro sempre per migliorarmi, ma sono anche le qualità dei calciatori ad arricchire le idee e gli allenatori stessi. A volte ti fanno anche sembrare più bravo di quello che realmente sei".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X