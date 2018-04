Genoa, Juric: "Non credo a un Milan in crisi. Adesso non siamo allegri, affamati sì"

21 ottobre 2017

"Abbiamo conquistato la prima vittoria. Non siamo nella situazione di poterci rilassare, sicuramente siamo più allegri ma sempre affamati". Juric chiede continuità al Genoa , a partire dalla trasferta di San Siro. "Non credo a un Milan in crisi. Dopo il derby perso sarà ancora più concentrato e tosto. Possiamo far bene contro qualsiasi avversario. Come abbiamo fatto contro l'Inter andremo a fare la nostra partita cercando di portare via punti".

"Affrontiamo un Milan composto di grandi campioni, con qualche difficoltà negli ultimi tempi, più a livello di risultati che come espressione di gioco. Qualcuno di loro è rimasto a riposo in Europa League. E' un team di qualità con una identità chiara dettata dall'allenatore. Ha tanti nuovi da inserire. In campo voglio vedere il nostro spirito - ha detto Juric nella conferenza stampa della vigilia - A me, a Cagliari, la squadra è piaciuta. La cosa che ho apprezzato di più, dopo il dominio nel primo tempo, è stata la condotta dopo il 2-1. Abbiamo tenuto il campo senza andare in affanno". Juric ha poi risposto ai media argentini che lo hanno accusato di aver emarginato Ricardo Centurion per alcuni video che il giocatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, in orari notturni e raccontando momenti di nostalgia. "Fuori dal campo per me i giocatori possono fare quello che vogliono, hanno totale liberta' di espressione. Quando si allenano invece devono dare sempre il massimo".