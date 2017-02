Genoa, Juric: "Il Napoli ha talenti favolosi, dovremo essere aggressivi"

9 febbraio 2017

"Bisogna trovare l'equilibrio giusto in campo e giocare senza essere prevenuti - ha proseguito Juric - Questa è la strada da percorrere. Sto lavorando bene, soprattutto negli ultimi dieci giorni. Ho una buona squadra. Tutti cresceranno. Conosciamo le difficoltà della partita. Dobbiamo rifarci della gara di andata, quando riuscimmo a concedere poco, muovere la palla ed essere aggressivi. Negli ultimi tempi abbiamo pagato i gol da palle inattive. A volte ti va bene, cerchi di migliorare, non è facile trovare spiegazioni". E ancora: "Il dilemma contro di loro è sempre quello se difendere alti o bassi, hanno qualità tecniche per essere micidiali in ogni modo. Mertens in quella posizione è il top in Europa, devastante quando viene incontro come in profondità. Sono tutti pericolosi. Pure Milik non era una boa classica, svariava sulle fasce. Contro una squadra del valore del Napoli, puoi persino essere perfetto per 95 minuti e perdere lo stesso". Infine sulla sua posizione: "Ci sta che un allenatore possa essere messo in discussione se i risultati mancano da tempo. Ribadisco il concetto che siamo tornati a lavorare bene da una decina di giorni, per assemblare le cose dobbiamo passare dagli errori".