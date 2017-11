Genoa, Juric al capolinea: è pronto Ballardini

5 novembre 2017

Il k.o. nel derby potrebbe essere stato l'ultimo match di Ivan Juric alla guida del Genoa . Pare infatti ormai giunta al capolinea l'avventura del tecnico sulla panchina del Grifone, che in questo avvio di stagione ha collezionato la miseria di sei punti in 12 partite di campionato. Per sostituire il croato c'è in pole Ballardini , per il quale sarebbe un ritorno in rossoblù dopo le esperienze nel 2010 e 2013.

Le parole di Juric di ieri sera, nell'immediato dopo partita, sembravano quelle di chi è consapevole di un destino ormai segnato: "Non so cosa succederà, so che l'esonero era nell’aria già prima di questa partita, ma io ai ragazzi ho poco da rimproverare. Penso che il Genoa si salverà alla fine, ma se si salverà con me in panchina lo sa solo la società".



E il club rossoblù, approfittando della sosta per il playoff per Russia 2018, salvo clamorosi ripensamenti comunicherà a breve il secondo esonero di Juric dopo quello della passata stagione. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, al suo posto è pronto Davide Ballardini o, in alternativa, Stefano Colantuono.