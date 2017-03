Genoa in fuga dai tifosi: squadra in una località segreta vicino Milano

16 marzo 2017

La stagione piuttosto deludente del Genoa ha messo, come testualmente scritto da loro, a dura prova la pazienza dei tifosi. Che avevano programmato, e annunciato tramite un comunicato ufficiale della Gradinata Nord, un ritrovo nel centro sportivo di Pegli per contestare la squadra e cercare un confronto con i giocatori. Ma il presidente Preziosi ha preferito evitare tutto ciò ai suoi ragazzi e così il pullman genoano è partito alla volta della Lombardia per raggiungere una destinazione che non è stata resa nota. Al centro Sportivo sono rimasti una trentina di agenti delle forze dell'ordine e due camionette della Polizia per tenere sotto stretta osservazione l'evolversi della vicenda.



Proprio il patron Enrico Preziosi ha parlato a TeleNord della crisi della squadra e delle contestazioni ricevute: "Quando il Genoa vince è la squadra dei tifosi, quando il Genoa perde è la squadra di Preziosi. Non ho mai contestato le loro posizioni, sono liberi di farlo però questa è assurda. Sono per il confronto, affronto volentieri tutti. Faccio quello che posso e riconosco che non è sufficiente: però è sbagliato distruggere dieci anni di lavoro a Genova". Preziosi ha ribadito il suo impegno e fatto una precisa richiesta: "Fino a quando non saremo matematicamente salvi chiedo alla tifoseria di stare vicina alla squadra, aiutate i ragazzi; prendetevela con me. Il giorno dopo farò una conferenza stampa dove spiegherò in tutta onestà la reale situazione economica del Genoa. Non ho perso entusiasmo, mi darò ancora da fare ma datemi il tempo". Preziosi ha inoltre annunciato la sua intenzione di lasciare: "Se si farà avanti un compratore serio non gli farò nemmeno un prezzo. Io non sono il problema: sono a disposizione di qualsiasi advisor. Io e i miei collaboratori abbiamo commesso degli errori, in assoluta buona fede. Stiamo cercando di venirne fuori" aggiungendo poi l'intenzione di rientrare a Milano dopo aver letto il comunicato degli ultrà. "La crisi? Non ho mai preso un punto di penalizzazione per ritardi di pagamenti degli stipendi: lo riconosco, il mio ciclo è finito ma ugualmente faccio di tutto per il Genoa" ha concluso Preziosi.



A scatenare l'ira dei tifosi, i risultati negativi della squadra di Mandorlini, 16° in classifica, e soprattutto la sconfitta rimediata nel derby contro la Samp (dopo che in questa stagione il Genoa aveva perso anche la stracittadina dell'andata). La stagione non è a rischio perché il Grifone viaggia a 14 punti di distanza dalla zona retrocessione ma di certo i numeri sono pessimi e in un campionato più competitivo probabilmente i 29 punti accumulati avrebbero messo in discussione la permanenza in Serie A.