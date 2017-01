Genoa: il 'Nido del Grifone', un asilo nella Nord

27 gennaio 2017

Il Genoa chiama i bambini allo stadio. E lo fa attraverso un progetto inedito, il primo asilo nido in un impianto italiano: ecco così il 'Nido del Grifone' in Gradinata Nord. Sarà aperto, in via sperimentale, in concomitanza solo delle gare fissate la domenica alle ore 15. Il debutto è previsto in occasione della gara del 5 febbraio contro il Sassuolo. Per la prima volta nello stadio in uso a un club professionistico viene adibito un asilo nido con un appropriato spazio ludico, con l'obiettivo di invogliare i genitori a portare i figli e farli giocare in autonomia e sicurezza durante le partite.