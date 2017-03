Genoa, i tifosi annunciano la contestazione

15 marzo 2017

La sconfitta nel derby ha fatto perdere la pazienza ai tifosi del Genoa. Tanto che la Gradinata Nord ha emesso un duro comunicato in cui annuncia la contestazione nella settimana che porta al Milan. "La pazienza è finita. Vergogna. Non ci sono molte parole per definire quello che è l'unico sentimento possibile da provare per chi in tutte le sue componenti rappresenta indegnamente il Genoa - hanno scritto i tifosi - . Ora basta, non lo permettiamo più".