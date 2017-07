Genoa, "cassanata" di Centurion: ci ripensa e torna in Italia

27 luglio 2017

Dev'essere l'estate dei ripensamenti. Dopo quelli di Cassano, arrivano quelli di Ricardo Centurion . Il fantasista argentino era pronto a passare al Genoa (che aveva l'accordo con San Paolo per 5 milioni) settimana scorsa dopo aver sostenuto le visite mediche. Poi il dietrofront per via dell'inserimento del Boca Juniors con cui sembrava poter firmare. Saltata la trattativa, altro cambio di rotta: Centurion è pronto a tornare in Italia e al Genoa.

La telenovela sembra essere giunta al termine con l'approdo definitivo di Centurion al Genoa. La prima volta a far saltare tutto ci aveva pensato il Boca inserendosi nella trattativa con un'offerta superiore di un milione di euro. Mister Juric, che aveva anche incontrato il giocatore dopo le visite, non la prese bene: "Ci ha presi in giro" disse dopo che Centurion decise di tornare in Argentina. Dove tutto è saltato perché il fantasista si è reso protagonista di una rissa che ha causato il disinteresse del Boca per cui aveva affrontato il viaggio di ritorno in patria. E subito il Genoa è tornato all'assalto del 24enne. L'arrivo saltato una settimana fa, questa volta è destinato a concretizzarsi con il giocatore deciso ad accettare l'offerta del Grifone.