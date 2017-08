Genoa, Bertolacci: "Qui si lavora molto intensamente, al Milan allenamenti più blandi"

4 agosto 2017

Riparte dal Genoa la carriera di Bertolacci, che nei due anni al Milan è stato frenato da parecchi guai fisici. "Come mai tanti infortuni? Non riuscivo a trovare la condizione migliore, non sono mai stato al top - dice il centrocampista al Secolo XIX -. Probabilmente dipendeva anche dalla tipologia di allenamenti. Qui si lavora molto intensamente, al Milan gli allenamenti erano più blandi. Conoscevo i ritmi qui, sono quelli più adatti al mio fisico. Ho bisogno di lavorare duro per essere al meglio".