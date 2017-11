Genoa, Ballardini: "Difficoltà enormi ma io sono pronto"

7 novembre 2017

"Ci sono difficoltà enormi, ma io sono pronto": Davide Ballardini si presenta come nuovo tecnico del Genoa . "Questo è un gruppo formato da ragazzi seri e con qualità. So che vogliono dimostrare di non meritare il penultimo posto in classifica. Lavoreremo su testa, gambe e cuore" ha detto l'allenatore che torna alla guida del Grifone dopo le esperienze del 2010/2011 e del 2013. "La missione è fare bene per la società e tifosi" ha aggiunto.

Il dopo-Juric è ufficialmente iniziato: "Conosco già molti giocatori" ha detto Ballardini con un riferimento particolare a Pandev e Rigoni, con i quali il rapporto in passato non è sempre stato idilliaco (entrambi avevano trovato poco spazio con il tecnico rispettivamente alla Lazio e al Palermo): "Sono felice di averli, sono vicende passate. Avevano problemi contrattuali, non potevo utilizzarli e questo mi era stato anche messo nel contratto. Io sono un uomo di parola".



Sulla squadra a disposizione: "Mi sono fatto un'idea di pregi e difetti di questa squadra, ma non li dico a voi. Ho visionato molte cassette, ho intuito quale idea di gioco c'era, ma d'ora in avanti si fa quello che ho in testa io". Per Ballardini è il terzo approdo sulla panchina del Grifone: "Mi piacerebbe che potessero valutare il mio lavoro prendendo la squadra dall'inizio della stagione. Finora hanno solo apprezzato la mia capacità di capire e gestire le difficoltà".