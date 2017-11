Genoa, arriva Ballardini: contratto fino al 30 giugno 2018 con opzione per un altro anno

6 novembre 2017

E' Davide Ballardini il sostituto dell'esonerato Ivan Juric sulla panchina del Genoa. C'è l'accordo tra il tecnico e la società rossoblù. Per Ballardini si tratta della terza esperienza al Grifone: la prima volta nel 2010 quando fu chiamato a sostituire l'esonerato Gasperini, la seconda nel 2013 al posto di Delneri. E' atteso al campo di allenamento di Pegli, dove firmerà un contratto fino al 2018 con opzione per un altro anno in caso di salvezza.