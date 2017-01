Flavio Roma benedice Ocampos: "Pronto per fare il titolare nel Milan"

24 gennaio 2017

Flavio Roma e Lucas Ocampos si sono incrociati nel Principato dal 2012 in poi. Alla guida del club c'era Claudio Ranieri e in rosa una batteria infinita di campioni: Ricardo Carvalho, Joao Moutinho, James Rodriguez, Radamel Falcao. Più Kondogbia e appunto Ocampos. Roma spiega l'approccio dell'argentino classe '94 col calcio europeo: "Quando è arrivato da noi dal River Plate era poco più che un bambino. Era acerbo sia a livello tattico che dal punto di vista fisico. Su di lui è stato fatto un grande lavoro, sia fisico che di applicazione tattica. In questo è stato Ranieri colui che gli ha dato ordine in campo e concetti".



Il ritratto che ne emerge è di un giocatore che pian piano è diventato dominante fisicamente: "Ha grandi doti atletiche - spiega Roma a 4-4-2 -, ma soprattutto si applicava molto: sia in partita che in allenamento dava sempre tutto". Dopo il Monaco Ocampos è passato da Marsiglia, prima di approdare a Genova, ma per l'ex portiere il ragazzo è "affidabilissimo, non è mai andato sopra le righe".



Resta da capire dunque se il Milan ci potrebbe guadagnare in un ipotetico scambio con Niang: "Secondo me Ocampos sarebbe funzionale per i rossoneri. È ancora in una fase di crescita e di evoluzione, ma a livello ambientale potrebbe avere un impatto positivo, mentre Niang sta attraversando un momento difficile soprattutto su questo aspetto. E sì, Ocampos sarebbe pronto per giocare da subito come titolare nel Milan".



Da sciogliere un unico nodo, quello del ruolo: "Al Monaco ci furono un po' di questioni legate alla sua posizione: fu provato trequartista, poi attaccante, infine esterno. Ranieri lo ha messo in fascia, a destra o a sinistra. E Ocampos ha fatto benissimo, perché fisicamente sa fare tutta la fascia e aiutare anche in fase difensiva. Io comunque lo vedo perfetto come esterno in un tridente".