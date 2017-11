Ballardini è arrivato al Genoa: "Sono felice di rivedervi"

6 novembre 2017

E' Davide Ballardini il sostituto dell'esonerato Ivan Juric sulla panchina del Genoa . C'è l'accordo tra il tecnico e la società rossoblù. Per Ballardini si tratta della terza esperienza al Grifone: la prima volta nel 2010 quando fu chiamato a sostituire l'esonerato Gasperini, la seconda nel 2013 al posto di Delneri. E' arrivato al campo di allenamento di Pegli nel tardo pomeriggio e ha firmato un contratto fino al 2018 con opzione per un altro anno in caso di salvezza.

Ballardini è arrivato al Genoa con il vice Carlo Regno e il suo preparatore Stefano Melandri. Martedì mattina la presentazione ufficiale poi l'inizio della nuova avventura con il primo allenamento: obiettivo voltare pagina e risalire in classifica. "Sono contento di rivedervi" ha detto ai giornalisti che lo attendevano a Pegli nel tardo pomeriggio.

Era sorridente all'arrivo da Ravenna in auto. "La missione è fare bene il lavoro per il bene della società e della gente che vuole bene al Genoa" ha detto prima di varcare i cancelli del centro sportivo insieme con il suo lo storico collaboratore tecnico Carlo Regno. "Avevo altre offerte - ha risposto l'allenatore a una domanda - ma ho scelto il Genoa per l'ambiente, la squadra e i tifosi". Sulla salvezza ha detto: "la squadra ha dei valori. Forza Genoa".