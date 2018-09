Alla scoperta di Piatek, il polacco che fa sognare il Genoa

04/09/2018

Si scrive Piatek, ma si pronuncia "Piòntek". Stiamo parlando del nuovo gioiello del Genoa che ha stupito tutti, dalla Serie A all'Europa. L'attaccante polacco classe 1995, costato appena 5 milioni di euro, ha già triplicato il suo valore con poche prestazioni di assoluto valore. Krzysztof, classico nome polacco impronunciabile, è già a quota sette gol tra campionato e Coppa Italia. Dal poker in soli 40 minuti contro il Lecce alla doppietta contro il Sassuolo, passando per la rete all'Empoli all'esordio nella massima serie.



Insieme a Pablo Sarabia del Siviglia è il top scorer dei cinque massimi campionati, anche se il bomber degli andalusi è già a quota 9 presenze. I grandi nomi sono tutti dietro: Lewandoswki guida l'inseguimento a 6, mentre Benzema e Aguero sono a quota cinque, uno in più di Messi ed Mbappé.



Arrivato dal KS Cracovia, il bomber 23enne ha dimostrato subito di che pasta è fatto e ha tutte le carte in regola per diventare un campione. Il curriculum in Polonia è di tutto rispetto (32 gol in 71 presenze col KS) e ora sembra essere pronto al grande salto. Piatek ha tante fame di gol e quando segna esulta "sparando" perché "bomber in polacco significa pistolero...". Ballardini e Preziosi hanno per le mani un ragazzo tranquillo che si sta ambientando al meglio in città dove vive con la fidanzata Paulyna. Il suo unico obiettivo è quello "di segnare in ogni partita" e per ora non sta deludendo i tifosi del Grifone.