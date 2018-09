GENOA, RADU PUO' SOFFIARE IL POSTO A MARCHETTI

05/09/2018

La prestazione del portiere del Genoa Federico Marchetti contro il Sassuolo (5 gol incassati) pare non abbia soddisfatto il tecnico dei liguri Ballardini che starebbe valutando di sostituirlo con il secondo Radu arrivato in prestito dall’Inter in estate. Lo scrive ‘Il Secolo XIX’ che aggiunge di come l’eventuale riposo per Marchetti sia propedeutico al recupero della miglior forma dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori nella passata stagione.