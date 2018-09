GENOA, BALLARDINI: "IN TRASFERTA MANCA SICUREZZA"

25/09/2018

Davide Ballardini chiede la svolta al Genoa: "Abbiamo sei punti in quattro partite, dobbiamo ritrovare quella solidità e continuità che ci ha permesso di fare 35 punti in 22 partite l'anno scorso. Sulla carta siamo più forti del 2017/18 ma dobbiamo ancora dimpostrarlo". Domani c'è il Chievo ("squadra serissima, chiarissimi nel loro obiettivo salvezza") in casa: "In trasferta ci è mancata sicurezza, a livello tecnico faremo qualche cambiamento. Ora credo si debba continuare sulla difesa a tre ma in futuro non escludo la linea a quattro. Marchetti ha bisogno di tempo".