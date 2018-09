GENOA, BALLARDINI: "IL VERO CAMPIONATO DEL FROSINONE INIZIA DOMANI"

29/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato delle condizioni dei suoi giocatori alla vigilia della sfida con il Frosinone: "Mercoledì ho sbagliato perché quando togli Pandev la qualità del gioco cala. Noi abbiamo proprio pensato in quel momento di gestire meglio la partita con un centrocampista in più e preservare lui perchè dopo tre giorni c'è un'altra partita da fare. Lui sta bene. Non c'è Rolon, che ha sentito un fastidio muscolare, poi ci sono Lisandro Lopez e Lapadula che non sono fra i convocati. Romero invece andrà a fare una partita con la Primavera. Il Frosinone? Masisma attenzione, il loro campionato inizia veramente domani".