GENOA, BALLARDINI: "A BOLOGNA CON ATTENZIONE E FURORE"

15/09/2018

Dopo la batosta con il Sassuolo (sconfitta per 5-3) il Genoa vuole riprendere la corsa contro il Bologna. “Non è facile da affrontare nonostante sia stato protagonista di un avvio un po' complicato – le parole di Ballardini -. Hanno una rosa di qualità e un attacco in grado di creare problemi a chiunque, basti pensare a Falcinelli o a centrocampisti come Dzemaili e Pulgar. L’allenatore dei rossoblù non si è sbilanciato sulla formazione ma ha voluto difendere Marchetti: “Ha subito la nostra superficialità, non c'entra nulla con quello che è successo”.