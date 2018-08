Gb, Gascoigne di nuovo nei guai: fermato per molestie sessuali

26/08/2018

Non finisce l’incubo di Paul Gascoigne. Il 51enne ex centrocampista britanicco è tornato di nuovo alla ribalta sui tabloid inglese per un episodio a dir poco spiacevole: secondo quanto scrive il ‘The Sun’, Gascoigne è stato fermato con l'accusa di molestie sessuali. Il tutto sarebbe accaduto lo scorso lunedì su un treno in partenza da York dove una donna ha raccontanto di essere stata toccata in maniera inappropriata dall’ex calciatore nativo di Dunston. Dopo alcune ore di fermo presso la stazione di Durham Gascoigne è stato rilasciato dalla polizia inglese che sta però continuando le indagini.