Galliani allo scoperto: "Monza? Io e Silvio in astinenza da calcio"

08/09/2018

Adriano Galliani è uscito allo scoperto, il Monza è a un passo da diventare di Silvio Berlusconi. L'ex ad del Milan e fedele collaboratore del Cavaliere, al Corriere della Sera, ha spiegato: "Io e Silvio in astinenza da calcio. Noi ci sentiamo veramente come Ulisse che torna a Itaca".



La scelta di puntare sul Monza era praticamente obbligata: "Avevamo venduto il Milan da poco, il calcio ci mancava parecchio e parlando del più e del meno con il presidente l’anno scorso balenammo l’ipotesi di acquistare un altro club. Avevamo già convenuto che l’unica squadra che avremmo potuto rilevare, senza cancellare il rapporto unico con il Milan, sarebbe stato il Monza. Berlusconi in questi mesi ha rifiutato diverse offerte per acquisire squadre, io ho declinato incarichi in più di una società. Il presidente abita a tre km dal Brianteo, io in quella città sono nato, cresciuto e ho iniziato la mia carriera dirigenziale".



L'affare è entrato nel vivo, si punta a chiudere entro fine mese per il 70% del club: "Negli ultimi tre giorni ho ricevuto decine e decine di chiamate da parte di giocatori svincolati, procuratori interessati a piazzare i propri assistiti, dirigenti incuriositi. C'è un universo calcistico in fermento, attratto dal possibile ritorno nel mondo del pallone di Silvio Berlusconi. Sa cosa mi hanno detto ieri? Il potenziale arrivo della coppia Silvio e Adriano sta causando in Lega Pro lo stesso effetto che Cristiano Ronaldo ha generato in Serie A".