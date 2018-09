FUNERALI MARIA SENSI, FERRERO: "POCHI TIFOSI, SONO DELUSO"

17/09/2018

Massimo Ferrero si è sfogato davanti alla Basilica di San Lorenzo per la scarsa affluenza ai funerali di Maria Sensi: "La sora Maria era la Roma e sono molto deluso perché mi aspettavo la piazza piena e invece qui ci sono i tifosi per caso. Sono molto arrabbiato coi tifosi romanisti, dovevano stare qua per rispetto ai Sensi che gli hanno dato uno scudetto".