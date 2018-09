Serie A, Roma-Frosinone 4-0: passeggiata giallorossa all'Olimpico

26/09/2018

LA PARTITA

Serviva una vittoria per calmare le acque in vista del derby di sabato ed è arrivata. Di Francesco doveva cambiare volto alla Roma e lo ha fatto scegliendo il 4-2-3-1 e riaffidando a Pastore la regia dell'attacco con Schick al posto di Dzeko. L'allenatore giallorosso ha fatto benissimo perché il Flaco in mezzo alle due linee è stato semplicemente devastante, e come lui anche El Shaarawy e Ünder che sia più larghi sia accentrati hanno banchettato davanti alla tavola apparecchiata dal Frosinone. I ciociari praticamente non ha opposto resistenza, a parte Sportiello che ha salvato più di una volta il risultato e ha evitato l'imbarcata, ma dall'altra parte Olsen non si è sporcato mai i guantoni.



A scacciare i brutti pensieri ci ha pensato Ünder dopo soli 90 secondi: tunnel a Crisetig in mezzo al campo, slalom tra Cassata e Chibsah, scatto e sassata di sinistro dai 25 metri a incrociare che Sportiello può solo toccare. La sveglia suona anche per il Frosinone che prova ad attaccare e produce un colpo di testa di Pinamonti (schierato a sorpresa al posto di Perica) largo di un paio di metri sul cross da sinistra di Crisetig. Poi è solo Roma che spinge forte per cercare il raddoppio con un giropalla veloce orchestrato da De Rossi che alla sua 600esima in A non sbaglia un passaggio, corto, lungo o filtrante che sia. Proprio il capitano innesca El Shaarawy sulla sinistra al 21' che mette in mezzo per Schick, ma il ceco solo in area piccola non riesce a trovare il tap-in, complice il puntuale tuffo di Sportiello.

Stesso tipo di azione 5' più tardi: De Rossi allarga a sinistra per Kolarov, scarico all'indietro per Pastore che calcia alto dal dischetto del rigore, ma è solo il preludio al 2-0. Prima Sportiello è fenomenale a deviare sulla traversa il sinistro volante di Schick sul cross di El Shaarawy innescato da un colpo di tacco di Pastore. La palla non esce nemmeno dal campo, De Rossi apre a destra su Santon che crossa rasoterra per Pastore... e viene giù l'Olimpico perché il Flaco la piazza all'angolino basso alla destra di Sportiello con un tacco no look, proprio come contro l'Atalanta.

La Roma continua ad amministrare con il possesso palla e, come se non bastasse, il Frosinone si fa male da solo: Capuano sbaglia il disimpegno e regala palla a Schick, imbucata per Ünder che penetra in area e serve El Shaarawy che da due metri deve solo appoggiare in porta. Dopo 34' è già 3-0 e il match è archiviato, anche se El Shaarawy ha ancora fame e quando si accentra prova il tiro.



A inizio ripresa Di Francesco preserva Manolas, che aveva accusato un leggero fastidio muscolare, per il derby e inserisce Marcano, ma il copione è lo stesso di fine primo tempo: i giallorossi incrementano ulteriormente il possesso palla e quando gli spazi sono più larghi arrivano i tentativi per il poker. Ünder va vicino alla doppietta personale con un cross deviato che tocca l'incrocio dei pali, ma ci sono Schick e Zaniolo entrato al posto di Pastore che hanno voglia di far male. Proprio loro due sono i protagonisti al 71' della prima vera fiammata giallorossa: apertura del centrocampista all'esordio in campionato, El Shaarawy appoggia a memoria, il ceco cicca la conclusione, ma diventa buona ancora per Zaniolo che di destro calcia alto. Nel giro di 7' ci provano ancora il Faraone e Zaniolo, ma Sportiello è attento e blocca due volte.

Poi la standing ovation per De Rossi e l'esordio da sogno per Luca Pellegrini che al minuto 87 galoppa sulla fascia sinistra, scambia con El Shaarawy e mette in mezzo per Kolarov: controllo e sinistro potente che prende la traversa ed entra in rete.

Missione compiuta per la Roma che non subisce neanche il gol della bandiera, anche se i ciociari hanno un ultimo sussulto d'orgoglio. Prima Chibsah colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio di punizione e sul calcio d'angolo seguente Ciofani di testa trova solo l'esterno della rete.

Forse Di Francesco ha trovato il modulo che esalta la tecnica di Pastore e la velocità di Ünder ed El Shaarawy, ma con la Lazio sarà difficile vedere solo De Rossi e Nzonzi a fare da diga. Unico neo della serata il mancato gol di Schick che, se voleva mettere in difficoltà l'allenatore per un posto da titolare, è riuscito solo parzialmente nel suo intento.