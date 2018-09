FROSINONE, LONGO: "TRE PUNTI PER MORALE E CLASSIFICA"

29/09/2018

Un solo punto in classifica e la necessità, anche per il morale, di non sbagliare l'appuntamento con il Genoa. Per il tecnico del Frosinone Moreno Longo c'è un solo imperativo: "Domani dobbiamo farcela. Sappiamo quanto può essere importante una vittoria. Possiamo iniziare il nostro campionato, e accorciare la classifica. I tre punti ci darebbero fiducia e morale. L'unico obiettivo è vincere".