FROSINONE, LONGO: "NON HO VISTO ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA"

15/09/2018

Moreno Longo deluso dall'atteggiamento della squadra dopo lo 0-5 contro la Sampdoria: "Le partite si perdono ma con dignità e attaccamento alla maglia. Cosa che non ho visto" le parole a DAZN. L'allenatore del Frosinone analizza così il ko: "Una partita dai due volti, nel primo tempo siamo andati sotto nell'unica loro occasione e su un nostro errore in disimpegno. Abbiamo poi avuto qualche opportunità per pareggiare, ma nel secondo tempo l'uno-due della Samp ci ha tagliato le gambe e non siamo più riusciti a reagire".