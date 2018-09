FROSINONE, LONGO: "FAREMO TURNOVER"

25/09/2018

"Quando ci sono tre partite in sette giorni si privilegia il recupero di chi è sottoposto a minutaggio elevato e si tende a preparare l'impegno successivo. Quanto alla fase offensiva, dobbiamo risolvere una problematica fondamentale se vogliamo fare punti". Non c'è tempo per elaborare, al massimo con 3 impegni in sette giorni c'è tempo per recuperare il minimo indispensabile di energie fisiche e mentali. Discorso che si taglia alla perfezione anche per un allenatore. Moreno Longo ha avuto appena il tempo di archiviare la sconfitta con la Juve dopo aver analizzato tutte le fasi del match, dietro l'angolo c'è la Roma all'Olimpico. "L'atteggiamento migliore è quello di riuscire a ritrovare grandi motivazioni a distanza di tre giorni dalla gara con la Juve. Abbiamo speso tanto ma dobbiamo ripeterci perché sappiamo che potrà fare la differenza", aggiunge.