FROSINONE, LONGO: "CRITICHE NORMALI"

25/09/2018

Moreno Longo archivia la sconfitta con la Juventus ("Dovevamo ripartire meglio, so cosa dobbiamo migliorare ma il calendario non ci ha dato una mano") e aspetta la Roma: "Non ci interessano i loro problemi, noi dobbiamo ritrovare grandi motivazioni a tre giorni dalla sfida con i bianconeri. Ci saranno 2-3 cambi, le qualità di Campbell indiscutibili ma deve ritrovare condizione. Accetto le critiche dopo un punto in cinque partite senza segnare ma sorrido se mi danno del difensivista: l'anno scorso giovamo col 4-2-3-1 e gli avversari si arroccavano sempre in difesa".