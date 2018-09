FROSINONE IN RITIRO A TEMPO INDETERMINATO

30/09/2018

Il Frosinone andrà in ritiro in seguito alla sconfitta contro il Genoa, lo ha annunciato il presidente Stirpe: "La società proverà a fare di tutto per fare in modo che la situazione si sblocchi. La squadra andrà in ritiro a tempo indeterminato. C'è tempo per recuperare, il campionato è ancora all'inizio" le parole a Sky.