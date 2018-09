FRATTINI: "IL TAR HA SOSPESO IL CAMPIONATO DI SERIE B"

18/09/2018

Stop alla Serie B. L'annuncio è del presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI Franco Frattini: "Il TAR del Lazio, oltre a sospendere la sentenza, ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe e questo mi pare impossibile. Venerdì 21 il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre - fa sapere Frattini - Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre, delle sei interessate, che dovranno essere ripescate".