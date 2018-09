FLAMENGO, ROTTURA DEL TENDINE D'ACHILLE PER L'EX ROMA JUAN

09/09/2018

Secondo quanto riportato da Globoesporte, l'ex difensore della Roma Juan, ora in forza al Flamengo, ha riportato la rottura del tendine d'Achille del piede destro dopo l'allenamento di ieri. Il difensore brasiliano è stato portato d'urgenza in ospedale per operarsi. Ormai trentanovenne, Juan potrebbe decidere anche di ritirarsi dopo questo ennesimo problema fisico.