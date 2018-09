FISCO SPAGNOLO, MARCELO PATTEGGIA E PAGA 750.000€

11/09/2018

L'anno della pace con il Fisco spagnolo si arricchisce di un altro prestigioso calciatore: Marcelo. Secondo quanto riporta El Mundo, il brasiliano pagherà 753.624 euro (196.367 corrispondente al 40% della cifra che avrebbe evaso più 490.917 euro di interessi per il pagamento in ritardo) in merito ad un'evasione fiscale che risale al 2013. Marcelo avrebbe utilizzato una società uruguaiana per mascherare i diritti d'immagine e non pagare le relative tasse: il giocatore del Real Madrid è colpevole dell'articolo 305 del codice penale e nella pena sono inclusi quattro mesi di carcere (con la condizionale, finirà in galera solo in caso di nuovo reato).