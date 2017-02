Sousa confermato: fino a lunedì. Il Toro decide

24 febbraio 2017

"Mi scuso a nome della squadra, sono più scioccato che arrabbiato - ha dichiarato a caldo Andrea Della Valle -. Nel primo tempo avevamo la partita in mano, con il discorso qualificazione chiuso. Non mi ricordo una partita così in 15 anni che sono qui". Non certo un complimento per il tecnico Paulo Sousa e i giocatori schierati in campo, spazzati via dal Borussia Moenchengladbach dopo essere andati in vantaggio 2-0 e con la vittoria in trasferta in Germania. Il 2-4 interno condanna la Fiorentina all'eliminazione, e potrebbe costare caro anche a Paulo Sousa: "Non è il momento di parlare dell'esonero - ha ribadito Della Valle -, dobbiamo ripartire per puntare al sesto posto in campionato. Il mio compito non è distruggere, ma a mente fredda analizzeremo tutto".



La soluzione sul lungo periodo è il divorzio con Paulo Sousa, ma a giugno le due strade si sarebbero separate comunque. Molto dipenderà dalla sfida di campionato contro il Torino, un appuntamento ostico che permetterà alla dirigenza di capire se la squadra è con il tecnico o se mollerà del tutto la rincorsa a un piazzamento europeo. Se da un lato, infatti, ci sarebbe la voglia di chiudere il rapporto con il portoghese che da mesi si sta trascinando stancamente, dall'altra c'è la consapevolezza che si dovrebbe scegliere un traghettatore per sei mesi, per poi puntare al tecnico giusto per la prossima stagione. La parola al campo, e al Torino.