Serie A, Udinese-Fiorentina 0-2: quinta vittoria di fila per i toscani Veretout su rigore e Simeone firmano il successo in memoria di Astori. Per i friulani settimo ko consecutivo

3 aprile 2018

Continua la rincorsa all'Europa della Fiorentina di Pioli. I viola, nel recupero della partita non disputata per la tragedia che colpì Astori lo scorso 3 marzo, hanno battuto 2-0 l'Udinese alla Dacia Arena trovando la quinta vittoria di fila. Vantaggio su rigore firmato al 29' da Veretoutmentre il raddoppio porta il nome di Simeone al 71' con un destro dal limite. Per i friulani di Oddo, alla settima sconfitta di fila, è crisi piena.

LA PARTITA L'emozione e la commozione per il ritorno a Udine dopo la tragica notte che si è portata via capitan Astori tra il 3 il 4 marzo, ha lasciato il posto all'euforia al fischio finale. La rincorsa europea della Fiorentina ha aggiunto un altro tassello alla speranza che fino a poche settimane fa sembrava utopia. Alla Dacia Arena è arrivato uno 0-2 per la Viola che significa quinta vittoria di fila e aggancio ad Atalanta e Sampdoria al settimo posto a quota 47 punti. Per l'Udinese, invece, è crisi nera: il settimo ko consecutivo è un record storico per la società.



Prima e dopo gli applausi scroscianti in ricordo dello sfortunato Astori, con tanto di immagini proiettate sul maxischermo, è stata proprio la Fiorentina a crederci di più mettendo in campo quella rabbia che da ormai un mese a questa parte accompagna i ragazzi di Pioli. Le prime azioni pericolose hanno portato la firma di Chiesa, scatenato sulla destra contro un inerme Pezzella, ma sfortunato a non trovare la porta con un sinistro a giro a fil di palo già al 7' e poco più tardi calciando male su regalo di Bizzarri. L'Udinese, schierata ancora una volta con Perica affiancato da De Paul, è tutta in una conclusione del centravanti respinta da Sportiello, ma è un errore individuale a fal saltare il banco: al 28' dopo un colpo di tacco di Falcinelli, il Pezzella bianconero atterra Chiesa in area concedendo a Veretout il gol del vantaggio dagli undici metri. Uno svantaggio che non sveglia l'Udinese fino all'intervallo con Falcinelli impreciso nel non punire gli svarioni friulani.



Nella ripresa Oddo manda nella mischia Jankto e Ingelsson e i cambi, almeno per il primo quarto d'ora, danno una scossa, ma senza frutti. La ripartenza di Jankto ha trovato nel volo di Sportiello un avversario insuperabile, mentre le giocate e i dribbling di De Paul infiammano il pubblico ma non creano grossi pericoli alla retroguardia della Fiorentina. L'ingresso di Simeone, invece, porta subito allo 0-2 dopo una serie di rimpalli vinti al limite dell'area, con Benassi - a pochi minuti dalla fine - ipnotizzato da Bizzarri a tu per tu col portiere.

LE PAGELLE Chiesa 6,5 - E' l'arma in più di Pioli, anche se non trova il gol. Accende la prima parte di gara sulla fascia destra e si procura il rigore siglato da Veretout. Nella ripresa si prende un giallo evitabile che comporta la squalifica



Pezzella Giuseppe 4,5 - Soffre per tutto il primo tempo e cucina la frittata atterrando Chiesa in area. La sua partita dura un tempo



Perica 5 - Sarà che non è adatto al gioco di Oddo o anche che la generosità che indubbiamente mette in campo non è supportata da una tecnica accettabile. Si marca da solo



De Paul 5,5 - E' il fulcro del gioco friulano, ma spesso si intestardisce nei dribbling invece di giocare coi compagni.



Sportiello 6,5 - Poco impegnato, ma quando chiamato in causa sfodera sicurezza e prontezza di riflessi. Vola su Jankto a inizio ripresa



Saponara 6 - Non è ancora tornato ai livelli di Empoli, ma qualche segnale incoraggiante si intravede.











IL TABELLINO UDINESE-FIORENTINA 0-2

Udinese (3-5-2): Bizzarri 5,5; Larsen 6, Danilo 5, Samir 5,5; Widmer 5,5, Barak 5, Balic 5, Hallfredsson 5 (1' st Jankto 5,5), Pezzella 4,5 (1' st Ingelsson 5,5); De Paul 5,5 (27' st Lasagna 6), Perica 5. A disp.: Scuffet, Borsellini, Nuytinck, Zampano, Adnan, Maxi Lopez, Ndreu, Pontisso. All.: Oddo 5.

Fiorentina (3-4-1-2): Sportiello 6,5; Milenkovic 6, G. Pezzella 6,5, Hugo 6; Benassi 6, Veretout 6,5, Dabo 6, Biraghi 6; Saponara 6 (22' st Gil Dias 6); Chiesa 6,5 (42' st Eysseric sv), Falcinelli 6 (22' st Simeone 6,5). A disp.: Dragowski, Cerofolini, Laurini, Petko, Olivera, Bruno Gaspar, Eysseric, Cristoforo, Gil Dias, Lo Faso, Simeone. All.: Pioli 6,5.

Arbitro: Banti

Marcatori: 29' rig. Veretout, 26' st Simeone

Ammoniti: Hallfredsson, De Paul (U); G. Pezzella, Hugo, Chiesa, Saponara (F)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI UDINESE-FIORENTINA • Per la prima volta nella sua storia l’Udinese ha perso sette partite di fila in Serie A. • Dall’altra parte invece, la Fiorentina non vinceva cinque gare consecutive in campionato da ottobre 2015. • Era da settembre 2015 inoltre, che l’Udinese non usciva sconfitto in tre match casalinghi di fila in campionato. • Nono gol di Giovanni Simeone in questo campionato, l'attaccante argentino non segnava fuori casa dallo scorso ottobre. • Quinta rete per Jordan Veretout in Serie A, prima su rigore nel massimo campionato italiano. • Solo in un'altra occasione Jordan Veretout aveva segnato in due match fuori casa consecutivi nei top-5 campionati europei, quando vestiva la maglia del Nantes tra ottobre e novembre 2014. • Prima di questo rigore l'Udinese era l'unica squadra che non aveva subito gol dal dischetto in questa Serie A. • La Fiorentina ha terminato un primo tempo in vantaggio in quattro delle ultime cinque partite in campionato, tante quante volte ci era riuscita nelle precedenti 19. • Per la prima volta in questo campionato la Fiorentina ha cambiato cinque titolari rispetto alla partita precedente.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X