Serie A: tris della Fiorentina, Genoa battuto 3-2

6 maggio 2018

LE STATISTICHE DI GENOA-FIORENTINA

- Il Genoa ha subito nove reti nelle ultime quattro partite di Serie A, tante quante quelle incassate nelle precedenti 16.

- Il Genoa ha concesso il 68% dei gol nel secondo tempo, record negativo in percentuale nel campionato in corso.

- Con cinque gol, Marco Benassi ha eguagliato il suo record di gol in una singola stagione di Serie A (5 nel 2016/17).

- Quattro dei cinque gol segnati da Marco Benassi in questa Serie A sono arrivati in trasferta.

- Con i gol di Eysseric e Dabo, sono ora 11 le reti realizzate dalla Fiorentina con giocatori subentrati dalla panchina, record in questa Serie A.

- 10 tiri nello specchio per la Fiorentina in questo match: mai di più per i viola in una partita di questa Serie A.

- Giuseppe Rossi ritorna al gol in Serie A dopo 1449 giorni (dal 18 maggio 2014), proprio contro la squadra con cui aveva realizzato la sua ultima rete.

- In particolare Giuseppe Rossi è partito titolare in una partita di Serie A per la prima volta dal novembre 2015, proprio con la maglia della Fiorentina.