Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-0: un gran gol di Politano ferma la Viola

LA PARTITA

Alla fine la Fiorentina sembra ritrovarsi senza fiato dopo la striscia di sei vittorie consecutive che era valsa l'iscrizione a pieno titolo alla lista delle pretendenti per l'Europa League: dopo il pari con la Spal e la sconfitta con la Lazio, arriva un altro ko per Pioli che complica, e non poco, la rincorsa sul Milan. Partita difficile, quella di Reggio Emilia, contro un Sassuolo che non ha concesso spazi e ha giocato con la tranquillità di chi, in settimana, aveva trovato tre punti contro il Verona che avevano permesso di respirare e iniziare a intravedere la luce in fondo al tunnel. Ed è proprio questo successo a mettere una serie ipoteca sulla Serie A per i modenesi: dopo una stagione complicata, il Sassuolo fa un balzo probabilmente decisivo lontano dalla zona rossa. A decidere il match è servita la giocata migliore sfoderata da Politano, in grado di accendere improvvisamente la luce in mezzo a tanti errori. Un autentico gol-salvezza, o quasi.



Il primo tempo parte contratto e con pochi, pochissimi, spunti: il 4-3-1-2 scelto da Pioli permette alla Fiorentina di andare ad aggredire alta ma nel momento in cui il pallone è recuperato la manovra si fa lenta. Il trequartista Saponara viene servito sempre tardi tra le linee e dopo diversi tocchi di squadra, finendo per trovare gli avversari schierati. Veretout a sinistra si allarga poco e resta quasi sempre fuori dal gioco: le cose migliori i viola tentano di farle a destra sull'asse Benassi-Chiesa, bravi a interscambiarsi e a cercare di crearsi spazi. Ma Consigli resta praticamente spettatore nei primi 45 minuti. Non che il Sassuolo offra di più: il 3-5-2 di Iachini è senza dubbio compatto e non lascia campo agli avversari ma i neroverdi mostrano limiti nelle ripartenze, che potrebbero essere letali visti i diversi palloni in uscita persi dalla Fiorentina ma diventano poco lucidi e concreti. Errori in fase di impostazione se ne vedono da entrambe le parti e allora l'episodio che offre una svolta arriva dal rosso a Dabo al 30' anche se per avere una vera e propria svolta occorre aspettare l'autentico lampo nel buio di Politano: Adjapong trova una falla a destra e il suo inserimento premia l'attaccante che da fuori area disegna col sinistro la cosa migliore del match per il suo ottavo gol stagionale.



E nella ripresa diventa evidente come la Fiorentina inizi a prendere campo e a schiacciare il Sassuolo con un fraseggio più rapido tra i suoi giocatori. Pioli tenta l'azzardo con la doppia mossa Simeone-Gil Dias per Saponara e Olivera ma il muro neroverde regge davanti a Consigli e la Viola contemporaneamente si espone al contropiede; a evitare il raddoppio di Politano serve il piede di Dragowski, che tiene vive le speranze di una Fiorentina coraggiosa e tutto cuore. Simeone fa un lavoro di appoggio e sponde che fa uscire bene la Fiorentina sulle cui ripartenze veloci, però, Missiroli e Magnanelli sembrano non esaurire mai fiato e capacità di offrire copertura alla loro difesa. E' comunque un secondo tempo dove saltano equilibri e schemi con occasioni potenziali per entrambe anche se, col passare dei minuti, la squadra di Pioli perde incisività e capacità di comandare le operazioni. Il Sassuolo, dopo l'inziale sofferenza, tiene meglio la palla e riesce a salire e respirare sfiorando il colpo del ko con Ragusa e Matri. E a conti fatti, sono tutte neroverdi le occasioni migliori della gara come a legittimare la vittoria più importante della stagione. La Fiorentina deve ricaricare le pile ritrovando smalto e velocità anche se a questo punto della stagione è più facile perdere entrambe le cose che riacquisirle: la battaglia contro la Lazio ha lasciato i segni forse anche nel morale ma i ragazzi di Pioli in questa stagione meritano di continuare a credere nell'impossibile fino all'ultimo.