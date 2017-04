Serie A: Sampdoria-Fiorentina 2-2, Babacar salva i viola

LA PARTITA

Pareggio pirotecnico a Marassi, dove l'ottimo momento di forma delle due squadre dà vita a un match vibrante e in bilico fino al triplice fischio. La Fiorentina rallenta la marcia dopo tre vittorie consecutive e complica la rincorsa all'Europa, per la quale la matematica concede ancora qualche speranza anche se Milan, Inter e Atalanta continuano ad avere qualcosa in più.



L'avvio della Fiorentina è traumatico, con Bruno Fernandes che dopo 5' scaraventa in rete un destro dal limite dell'area. Il vantaggio accedende i blucerchiati, che prendono in mano la gara (Bruno Fernandes fallisce il 2-0 al 22') ma soffrono le ripartenze viola, pericolosi soprattutto con Tello e Babacar. Il 4-3-1-2 di Giampaolo può contare sull'ordine e la qualità di Torreira, straordinario architetto della squadra, e sulla positiva giornata di Bruno Fernandes, che tra le linee viene contenuto a stento. La squadra di Sousa fatica invece a distendersi sulle fasce e non punge sulla trequarti, tanto che Ilicic viene sostituito all'intervallo per lasciare spazio a Kalinic, inizialmente in panchina e poi in campo insieme a Babacar.



Col nuovo assetto la Fiorentina alza il baricentro e schiaccia la Samp nella propria metà campo. Tello a destra, contro Dodò, fa un po' quello che vuole e al 56' viene fermato dal palo. L'1-1 è però soltanto rinviato, perché al 60' Gonzalo Rodriguez pareggia di testa sugli sviluppi di un corner. La risposta di Giampaolo consiste nell'inserimento di Praet e Alvarez; una soluzione vincente, tanto che l'ex interista infila il 2-1 pochi istanti dopo il suo ingresso: Schick lo innesca sulla sinistra e l'argentino fa secco Tatarusanu (71'). A questo punto la Fiorentina replica con veemenza e, prima del meritato 2-2 firmato Babacar (destro sotto la traversa all'89'), colpisce un altro palo con Kalinic (79'). I viola non si placano e per poco non trovano anche il 2-3 al minuto 94, quando Babacar fallisce una grande occasione davanti a Viviano: una beffa così sarebbe stata dura da digerire.