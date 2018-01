Serie A, Samp-Fiorentina 3-1: tripletta di Quagliarella

LA PARTITA

La Samp esce dal tunnel. Giampaolo torna a vincere e tiene lontana la Fiorentina dal sesto posto. Bottino pieno, dunque. La sosta è servita ai blucerchiati per ricaricare le batterie e ritrovare automatismi e certezze. Soprattutto in attacco, con Quagliarella ancora grande protagonista. Con otto gol nelle ultime cinque gare di Serie A, il bomber doriano ormai non si ferma più. E' lui l'uomo in più di questa squadra, mix perfetto di esperienza e inossidabile fiuto del gol. Lo sa bene Giampaolo e anche Ramirez, che con Quagliarella parla la stessa lingua dei giocatori di classe. Pessime notizie invece per la Fiorentina, che esce decisamente ridimensionata dalla gara di Marassi. In una sfida cruciale per rimanere aggrappata al treno per l'Europa, la Viola finisce al tappeto senza nemmeno lottare molto. Colpa forse di alcune scelte tattiche discutibili e di una condizione fisica non brillante. La difesa a tre e la trazione anteriore, del resto, non hanno giovato sicuramente alla squadra di Pioli, che senza Veretout e Astori ha proposto un calcio troppo lento e prevedibile. Discorso diverso invece poer Giampaolo, che col solito 4-3-1-2 ha preferito lasciare Zapata in panca e piazzare Kownacki accanto a Quagliarella per aprire gli spazi e dare meno riferimenti. Ottima idea, soprattutto viste le condizioni del campo.



A Marassi infatti il terreno di gioco è pessimo e si gioca più sulla corsa e sui duelli individuali che sulla tecnica. Da una parte Torreira prova a mettere ordine e manovrare in mediana, dall'altra la Viola sceglie invece le corsie esterne per aggirare Ferrari e Silvestre. E dopo un quarto d'ora di studio, il match decolla. Simeone sbaglia tutto di testa a due passi da Viviano, poi sale in cattedra Sportiello, che si supera prima su Quagliarella e poi su Kownacki. Palla a terra, la Samp gioca meglio, soprattutto quando si appoggia a Ramirez. E alla mezz'ora la squadra di Giampolo passa in vantaggio con Quagliarella, bravo a sfruttare un errore di Pezzella e a battere Sportiello con un diagonale preciso. Un gol che rompe gli equilibri ed evidenzia le incertezze tattiche della Viola, un po' troppo leggera dietro e in mezzo al campo. In vantaggio, i blucerchiati si affidano infatti al possesso per controllare la gara, verticalizzando per Quagliarella e Kownacki e tenendo senza difficoltà Simeone lontano da Viviano.



Nella ripresa Pioli torna alla difesa a quattro, ma è ancora la Samp a tenere in mano il pallino del gioco. Praet e Kownacki si inseriscono con continuità, allargando le maglie della difesa viola e creando spazio per Quagliarella. Senza idee in mediana e in ritardo sulle seconde palle, la Fiorentina fatica a manovrare in velocità. La Samp invece difende con ordine e dilaga affidandosi alle invenzioni di Ramirez e alla freddezza di Quagliarella. Dopo un'ora di gioco il bomber blucerchiato conferma il suo momento magico firmando altri due gol (60' e 68') e chiudendo la gara. Nel finale Sanchez prova a riaprire la partita segnando il gol della bandiera, ma ormai è tardi. Per la Samp arrivano tre punti che profumano d'Europa. La Fiorentina invece interrompe la sua striscia positiva e si lecca le ferite.