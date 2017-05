Serie A: rimonta Fiorentina, 2-2 col Pescara La Viola sotto di due reti in casa (Caprari, Bahebeck), trova il pari grazie ai gol di Saponara e Vecino

28 maggio 2017

La Fiorentina pareggia in rimonta per 2-2 contro il Pescara nella 38a giornata di Serie A. Al Franchi sono gli ospiti a fare al partita nel primo tempo e dopo 15' passano in vantaggio, Caprari su assist di Verre batte Dragowski. I viola restano in dieci (doppio giallo a Chiesa), nella ripresa la squadra di Zeman raddoppia, ancora Caprari per Bahebeck ed è 2-0. La reazione dei padroni di casa arriva con Saponara prima e con Vecino poi, 2-2.

LA PARTITA Primo tempo di marca abruzzese, con gli uomini di Zeman che trovano presto il vantaggio grazie all'ottimo Caprari, servito bene da Verre, e che subiscono solo un paio di tentativi da fuori di Bernardeschi e un tiro ravvicinato di Vecino. Con la Viola in dieci contro undici dopo 38 minuti, causa la doppia ammonizione di Chiesa, a iniziare la ripresa meglio è proprio il Pescara, che soffre le iniziative del giovane Hagi ( subentrato a Bernardeschi ), ma che poi punisce gli enormi spazi lasciati dai Viola. Al gol di Bahebeck alla metà del tempo, replica Saponara. Alla fine ci pensa Vecino con un grande destro da fuori area a pareggiare dopo una serie di occasioni da ambo le parti. Per il Pescara è un punto onorevole in un campo difficile, per la Fiorentina un pareggio che è la sintesi di una stagione ricca di contraddizioni.

LE PAGELLE CAPRARI 7: Un gol, un assist e una miriade di buone giocate. Forse avrebbe potuto concretizzare di più, ma la prestazione è convincente.



FIORILLO 7: I Gol di Saponara e Vecino seppur da distanze differenti sono imparabili, per il resto non sbanda e tiene in vita il Pescara con una prova attenta.



VECINO 7: Stupendo il gol del pareggio, che vale il voto; prima però diverse buone giocate compresa la grande occasione del primo tempo.



TOMOVIC 5: Dalla sua parte il Pescara sfonda spesso e volentieri. Si fa ammonire per proteste e non dà mai solidità al reparto.



CHIESA 5: La doppia ammonizione con cui si fa espellere poco dopo la mezz'ora è una ingenuità colossale. Prima è stato vivace sì, ma il fattaccio ha condizionato troppo negativamente il match.

IL TABELLINO FIORENTINA-PESCARA 2-2

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski 6,5; Rodriguez 6 (16' st Borja Valero 6,5), Astori 5,5, Salcedo 5,5, Tomovic 5; Vecino 7, Bernardeschi 6 (11' st Hagi 6,5); Cristoforo 5 (25' st Tello 5,5), Saponara 6,5, Chiesa 5; Babacar 7. A disp: Tatarusanu, Sportiello, De Maio, Olivera, Badelj, Carlos Sanchez, Milic, Ilicic, Kalinic. All.: Paulo Sousa 5,5

PESCARA (4-3-3): Fiorillo 7; Biraghi 6,5, Zampano 6,5, Campagnaro 5,5, Fornasier 6; Verre 6,5, Memushaj 6, Brugman 6; Bahebeck 6,5 (43' st Coulibaly sv) , Caprari 7, Muric 6,5 (28' st Mitrita 6). A disp: Bizzarri, Coda, Cubas, Milicevic, Del Sole, Cerri. All.: Zdenek Zeman

MARCATORI: 14' Caprari (P), 22' st Bahebeck (P), 23' st Saponara (F), 41' st Vecino (F)

ARBITRO: Martinelli

AMMONITI: Campagnaro (P); Astori (F); Hagi (F)

ESPULSI: 39' Chiesa, per doppia ammonizione (F)

