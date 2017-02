Serie A: Pescara-Fiorentina 1-2, Tello rimonta gli abruzzesi al 95'

LA PARTITA

Ci si mette anche la malasorte contro il Pescara, che perde all'ultimo secondo un match che avrebbe meritato di pareggiare. Giocano un tempo buono per parte i ragazzi di Oddo e quelli di Sousa, ma lo sforzo fisico e mentale di contenere l'iniziativa Viola, gli abruzzesi lo pagano a caro prezzo, perdendo un punto che non sarebbe servito a nessuno, ma avrebbe fatto morale per una squadra che allunga a 20 la striscia di partite casalinghe senza la vittoria. La Fiorentina, che si è presentata all'Adriatico incerottata e spocchiosa, ha cambiato marcia nella ripresa, grazie soprattutto all'ingresso di Chiesa e al maggiore spazio conquistato da Tello, lì su quelle fasce che il Pescara aveva ben coperto nei primi 45'. La sconfitta segna una doppia cesura anche in chiave campionato: gli abruzzesi vedono la B, la Fiorentina si rilancia in zona Europa League, allontanando il Torino.



Le assenze di Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez e Kalinic, infortunati, e quelle di Astori e Bernardeschi, squalificati, costringono a un massiccio turn over Paulo Sousa, che lascia Chiesa (non al meglio) in panchina. Oddo conferma per nove undicesimi la formazione scesa in campo a San Siro contro l'Inter, recuperando Crescenzi (domenica assente per squalifica) e inserendo Gyomber al posto di Coda, influenzato. Il Pescara - in campo con la terza maglia biancorossa, in omaggio del 40ennale del gemellaggio con il Vicenza – applica subito la strategia per la serata: attesa e ripartenza in contropiede. Dopo appena 5', Bahebeck crossa dalla sinistra per Zampano, che manca il tap-in vincente. La risposta della Fiorentina, la cui spinta è costante, ma troppo molle, è nel tiro a giro di Tello che sfiora il palo. Più grintosi appaiono gli abruzzesi, che passano al quarto d'ora, approfittando delle maglie larghe della difesa viola. Biraghi serve Caprari (5o gol stagionale) sul filo del fuorigioco e l'attaccante, a tu per tu con Sportiello, non sbaglia, mettendo così il punto sulle voci degli ultimi giorni (smentite anche dal club) sulla sua volontà di lasciare la squadra. Il gol subito non scompone la Fiorentina, che continua a fare sterile possesso nella metà campo del Pescara e sbatte contro le puntuali chiusure dei padroni di casa.



Sousa sceglie allora di affidarsi a Chiesa, che subentra a Tomovic a inizio ripresa e si presenta con un sinistro di poco alto sopra la traversa. A cambiare però è soprattutto l'atteggiamento della Fiorentina, più decisa nelle sue iniziative. Ilicic centra il palo su punizione (9'), Chiesa impegna Bizzarri da posizione defilata (14'). Il Pescara, dal canto suo, prosegue nella sua partita attenta, ma nulla può al 23' sulla giocata di Tello, che dal limite dell'area centra il sette trovando il pari. Una prodezza che spinge i toscani a insistere per completare la rimonta, approfittando dell'evidente calo fisico degli avversari. La beffa arriva quando gli abruzzesi pensano di avercela fatta. Mancano solo 40” prima del fischio dell'arbitro Russo dopo 5' di recupero. Forse è questo che tradisce Bizzarri. E' solo un tiro cross, ma finisce in porta.