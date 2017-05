Serie A: Napoli-Fiorentina 4-1, Sarri non molla la Roma

LA PARTITA

Si divertono, segnano, giocano a memoria. Il Napoli è uno spettacolo che continua a migliorare giornata dopo giornata. A dimostrarlo è quello che viene espresso in campo ma, ancora di più, i numeri: sono quattro le vittorie consecutive, mentre negli ultimi 11 turni sono arrivati 29 punti, frutto di 9 successi e soltanto due pareggi. Cifre incredibili, come i 90 gol in campionato e, soprattutto, gli 83 punti stagionali: mai il Napoli, nella propria storia, era arrivato a tanto.



Il merito di questi risultati è innanzitutto di Sarri, capace di costruire una squadra esplosiva e solida. Il tridente Callejon-Mertens-Insigne risulta devastante anche stasera, il centrocampo è sempre molto ordinato, Reina compie un paio di interventi importanti e la difesa, cresciuta molto nel corso della stagione, è ora una realtà importante. Non a caso a sbloccare la gara è Koulibaly, dato che la Fiorentina comincia con grande attenzione e allora serve una palla inattiva per rompere l'equilibrio: Hamsik, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa e trova la risposta di Tatarusanu, sulla cui respinta si avventa il centrale senegalese per l'1-0 (8'). Tra il 18' e il 26' Mertens ha due chance per raddoppiare (errore solo davanti al portiere e palo esterno), poi è Reina a salvare tutto su Ilicic (30'). La squadra di Sousa resta in partita come può, nel senso che da quando i partenopei alzano il ritmo (dal 20' in avanti) diventa difficile arginare il loro strapotere. Ne è una prova il gol del 2-0, nato da una pressione asfissiante: Zielinski ruba palla a Cristoforo sulla trequarti; la sfera arriva a Mertens che la gira immediatamente a Insigne, il quale chiude il destro sul primo palo (36').



La Fiorentina, che ancora si gioca un posto per la prossima Europa League (il Milan può chiudere i conti domani battendo il Bologna), tenta la reazione in avvio di ripresa e Sousa ci prova inserendo in campo Tello e Babacar in un colpo solo (54'). La mossa, inevitabile, coincide però col 3-0 partenopeo che sostanzialmente chiude ogni discorso: Tatarusanu esce a vuoto su un calcio d'angolo e Mertens insacca da pochi passi (57'). Solo per le statistiche vale la rete di Ilicic poco dopo (sinistro all'angolino al 60'), visto che uno scatenato Mertens infila il 27.mo gol in campionato dopo un'azione da superstar: il belga supera Gonzalo Rodriguez con un tunnel e serve a sinistra Hamsik col "no look"; lo slovacco calcia in porta, Tatarusanu respinge e Mertens cala il 4-1 a porta vuota (64'). Finisce con tutta la squadra di Sarri sotto la curva, a ricevere il meritato applauso di una tifoseria che, per l'anno prossimo, chiede a gran voce il tricolore.