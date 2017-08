Serie A: l'Inter batte 3-0 la Fiorentina a San Siro

20 agosto 2017

LA PARTITA

Per la sua prima a San Siro sulla panchina dell'Inter, Spalletti preferisce Nagatomo al nuovo acquisto Dalbert sul versante sinistro del reparto arretrato, con D'Ambrosio a destra e Miranda-Skriniar coppia centrale. Davanti alla difesa i due ex viola Borja Valero e Vecino. La sorpresa è Brozovic sulla trequarti con Candreva e Perisic dietro Icardi. Nella Fiorentina di Pioli, che l'anno scorso era di casa qui, subito titolare Simeone, con Babacar che parte dalla panchina.



Inizio in discesa per l'Inter, che dopo 6' è già avanti: lancio di Nagatomo per Icardi, che in area viola viene toccato da Astori. L'arbitro Tagliavento indica subito il dischetto: calcia lo stesso capitano nerazzurro, che spiazza Sportiello: 1-0 (il VAR conferma poi la decisione del direttore di gara). Monologo Inter in campo, Fiorentina in balia degli avversari. Bella azione manovrata, Vecino sbaglia un pallone facile per il raddoppio, ci pensa ancora Icardi: grande stacco di testa a superare Tomovic su palla al bacio di Perisic dalla destra. E' 2-0. Riesce tutto alla squadra di Spalletti, che gioca in scioltezza: grande movimento alle spalle di Icardi, con Perisic che spazia da destra a sinistra e non dà punti di riferimento. Ci prova Brozovic, ottimo intervento di Sportiello, che manda in angolo. L'Inter non chiude la partita, si sveglia la Fiorentina che si fa vedere con un preciso cross di Eysseric - decisamente il migliore dei suoi - per Simeone, che di testa sorprende Miranda e Nagatomo. Non Handanovic: super parata. L'Inter si 'rilassa', lasciando campo ai viola, ma di fatto non corre mai rischi. Perisic troppo altruista serve Icardi invece di calciare in porta: occasione sprecata. Sanchez sbaglia la mira con una conclusione altissima. Poi Tagliavento chiama l'intervento del VAR per un contatto Miranda-Simeone in area nerazzurra. Tutto regolare.



A inizio ripresa Sportiello dice no a Icardi ma col passare dei minuti la Fiorentina prende fiducia e guadagna metri, sfruttando gli errori del centrocampo nerazzurro. Pallone velenoso del nuovo entrato Cristoforo al posto dell'infortunato Benassi, la difesa di Spalletti sbanda. Il pallino del gioco è ora degli ospiti, l'inter fatica a uscire. Dentro Babacar per Simeone, Spalletti risponde con Joao Mario per Borja Valero. Il portoghese va a piazzarsi accanto a Vecino. E Joao Mario si fa subito vedere con una gran palla per Icardi che poi Gagliardini spreca ma soprattutto con il cross per il 3-0 di Perisic, che chiude i conti. Un gol che arriva nel momento più difficile per l'Inter nei 90': Fiorentina pericolosa prima con Babacar - strepitosa risposta di Handanovic - ma soprattutto con il palo di Veretout con un tiro dal limite. E dopo il 3-0 Sportiello nega la tripletta a Icardi, che poi esce tra gli applausi di San Siro. L'Inter parte con il botto, trascinata dal suo capitano. La Fiorentina dei giovani si sveglia tardi.